AKB48研究生・伊藤百花、1stフォトブック決定 グラビア編・読み物編の2部構成【コメント】
【モデルプレス＝2025/10/15】AKB48の19期研究生・伊藤百花が、 1stフォトブック（※タイトル未定／光文社）を12月11日に発売することが決定した。
12月6日に22歳になる彼女の圧倒的美少女感と大人っぽさ、そしていともものすべてが詰まったフォトブックになっている。
なお、10月16日20時より、1stフォトブック発売記念 SHOWROOMを配信する。（modelpress編集部）
【写真】可愛すぎるAKB研究生、ミニ丈姿で笑顔全開
◆伊藤百花、1stフォトブック発売決定
本作は、グラビア編と読み物編の2部構成で、グラビア編は、鎌倉ひとり旅。読み物編は、好きなものとヒストリー、Q&Aの3部構成となっている。鎌倉ロケは、寝起きから朝食、歯磨き、リビングでくつろぐなどプライベート感溢れるシーンや、中庭のプールに飛び込んだり、制服で電車通学したり青春感溢れるシーン、浴衣で街ブラしたり、公園で遊んだり、犬カフェに行ったり、一緒にデートを楽しんでいるような感覚になれるさまざまなシチューションで撮影を敢行。また、夕方の海辺のシーンでは、アイドルのときとは異なる大人っぽくダークな雰囲気の彼女が収められている。
なお、10月16日20時より、1stフォトブック発売記念 SHOWROOMを配信する。（modelpress編集部）
◆伊藤百花1stフォトブック3つの見どころ
＜寝起き、制服、プールに飛び込み、浴衣デート…プライベート感、青春感、デート感溢れる鎌倉ロケ＞
撮影地として選んだのは、鎌倉。海が見える別荘で目を覚ましたいとももは、海が見えるダイニングで美味しいパンを食べながら理想的な朝を過ごした後、中庭のプールにダイブしたり、制服に着替えて電車に乗ったり、海辺を歩いたり、公園で遊んだり、「青春王道ど真ん中」を堪能。午後は、鎌倉の商店街にお出かけし、浴衣で街ブラしたり、犬カフェでたくさんのビションフリーゼに癒されたり、ふたりでデートをしたり、ラストは黒いロングドレスを着て、夕暮れの海で旅の思い出に浸る。鎌倉をいとももと一緒に旅しているような気持ちになれるグラビアになっている。
＜落語、フルート、バレエ、グミ…“いともも”が好きなものが詰まったフォトブック＞
父の影響で好きになった落語、幼いころから習っていたバレエ、フルートなど趣味が多彩ないともも、食べるものは、大のグミ好きな一方で、激辛料理にも目がない。運動神経も抜群でダンスはもちろん走ることも得意で、駅伝に出たことも・読書好きで、自宅の部屋の書棚にはミステリー小説やイギリス文学がいっぱい。でも、その横には、愛らしいモンチッチやベビチッチが並んで…。好奇心旺盛で、可愛いものが大好きで、負けず嫌いな“いともも”の魅力を写真とインタビューで特集。可愛いだけじゃない、彼女の魅力を丸ごと封入している。
＜AKB48の次世代エース“いともも”ができるまでをインタビュー＞
2003年12月6日生まれ。女優を目指し、16歳で芸能界入りした彼女が、一転アイドルを志し、AKB48に19期研究生としてお披露目されたのは、20歳のとき。以後、次世代エースとして注目される“いともも”の生まれてから今までの半生をロングインタビュー。また、Q&Aでは、“いともも”の頭の中を調査。
◆伊藤百花コメント
フォトブックを出すことは目標の1つだったので、まさかこんなに早く実現できるなんて本当にうれしいです。私にとってすごく大切な1冊になりましたし、ファンの皆さんにとっても記念に残る大切な一冊になったらいいなって思います。
見どころは、鎌倉のロケと、私が“好きなもの”を集めたページです。いつもアイドルの私を見てくださっていると思うので、プライベートなときの私の髪型やお洋服、自然な表情など、ファンの皆さんがあまり知らない私を詰め込みました。この1冊を読めば、私、「伊藤百花」がどんな人か、好きなものや人生まで全部伝わる内容になっていると思います。たくさんの方に見ていただいて、もっと私のことを知ってもらえたらうれしいです
