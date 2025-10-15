日向坂46河田陽菜、ハート柄水着×ツインテール姿で笑顔 第2回YouTube生配信ポスター絵柄解禁【テイクオフ】
【モデルプレス＝2025/10/15】日向坂46の河田陽菜が11月11日に発売する2nd写真集『テイクオフ』（竹書房）の発売を記念し、10月17日20時頃よりYouTubeで第2回生配信をすることが決定。あわせて、特典の「限定ポスター」絵柄も解禁された。
【写真】日向坂46河田陽菜、美ボディ輝くビキニ姿
YouTube配信2回目特典のB3サイズ折り目なしポスターの絵柄は、写真集未収録カットのほかほかの“おひなさん”。コペンハーゲンの川のほとりにあるバレルサウナでまったり、じっくり温まり、汗をキラキラさせながらカメラに笑顔を向けた。ハート柄の水着とツインテールのコラボレーションも可愛らしい1枚に仕上がっている。昼下がりのサウナデート気分に浸れるスペシャルなポスターが誕生した。
さらに、ポスターに加えW特典として、河田直筆のキリンのイラストや未収録カットが入った「おひなどうぶつえんステッカー」も付属。 W特典は10月17日のみのSony Music Shop限定（10月17日午前0時から午後23時59分まで販売）となる。
本写真集は素敵な街並みと幸福度ランキングの高さでも知られるデンマークのコペンハーゲンでオールロケを敢行。北欧の地を旅しながら、無防備な笑顔、リラックスした表情、加入当初からは想像もできなかったような大人のドキっとする顔つきまで、等身大の彼女の表情をたっぷりと収録。手にした人がめくるたびハッピーになるような、初めての“おひな”が満載の思わず抱きしめたくなるような1冊である。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆河田陽菜、水着×ツインテール姿で笑顔
◆河田陽菜、2nd写真集決定
