セカオワSaori、Fukaseの誕生日を祝福「同じ幼稚園、小学校に通って…」子どもが飾り付けした自宅も公開
【モデルプレス＝2025/10/15】SEKAI NO OWARIのSaoriが10月14日、自身のInstagramを更新。Fukaseの誕生日を祝福した。
Fukaseが10月13日に誕生日を迎えたことを受け、Saoriは「ハッピーバースデー深瀬氏！」と祝福の言葉を投稿。カメラマンの永峰拓也氏（@takuya_nagamine）撮影の2ショットを披露し「同じ幼稚園、小学校に通って中学から色んなことを話すようになって高校では色んなものを一緒に見るようになって大学から『世界の終わり』という変な名前のバンドを始めたね。もう三十五年くらい経つね〜速いわ」とFukaseとの歩みを振り返った。
また「アジアツアー帰りの深瀬くんを祝うために子どもたちが家をデコって待っててくれた」とFukaseの誕生日を祝うため、子どもたちが自宅をデコレーションした写真も公開。バルーンで「FUGA40」と飾り付けされている。
この投稿には「FUGA40最高」「愛が溢れてる」「素敵な絆」「深瀬くんが喜ぶ姿が目に浮かぶ」といった声が寄せられている。Saoriは、2017年に俳優の池田大と結婚し、翌年1月に第1子を出産。2024年12月に第2子を出産したことを報告した。（modelpress編集部）
◆Saori、Fukaseの投稿に反響
