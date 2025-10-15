RIKACO／2015年撮影 （C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/10/15】タレントのRIKACOが10月14日、自身のInstagramを更新。温泉でのショットを公開した。

【写真】RIKACO「美しい」と話題の入浴ショット

◆RIKACO「大人女子」温泉ショット公開


RIKACOは「＃自分をいたわる時間 ＃大人女子」とハッシュタグを付け、温泉に入浴中の様子を公開。「時には自分の心の声に素直になる 体と心を和らげる大事ね」とつづり、すっぴんの美しい素顔を披露した。

◆RIKACOの入浴ショットに「美しい」の声


この投稿には「素敵な笑顔」「色っぽい」「すっぴん美しい」「お肌ツヤツヤ」「笑顔に癒される」「ドキドキする」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

