杉咲花、可愛さに“ドキッ”とした女優告白 魅力明かす「全部大好きです」【ミーツ・ザ・ワールド】
【モデルプレス＝2025/10/15】女優の杉咲花が15日、都内で開催された映画『ミーツ・ザ・ワールド』（10月24日公開）大ヒット祈願イベントに出席。可愛さにドキッとした女優を明かした。
【写真】杉咲花が可愛さに“ドキッ”とした女優
本作は歌舞伎町を舞台に、擬人化焼肉漫画「ミート・イズ・マイン」をこよなく愛するも自分のことは好きになれない27歳の主人公・由嘉里（杉咲）と、新たな世界との出会いを描く。この日は希死念慮を抱えた美しいキャバ嬢・ライを演じた南琴奈、既婚者で不特定多数から愛されたいホスト・アサヒを演じた板垣李光人、松居大悟監督も出席していた。
新宿での撮影について、杉咲は「夏の盛りの時期に撮影していて、とっても暑い中、皆でなんとか乗り越えた日々だったんですけど、それこそこの映画がクランクインする前に、新宿の神社で皆でお祓いをしたこととかも、今すごく懐かしいなと思って。神社が舞台になった撮影シーンもありましたし、監督がロケハンをする中で場所に嘘をつきたくないとおっしゃって、ライさんのお家でお借りしていたマンションから、全部徒歩でいける場所でロケをしていたので、とても手触りのある撮影の日々だったなと思いますね」と回想。暮らすように撮影していたそうで「どんどん新宿っていう場所が、自分にとっても心地の良い場所になっていって。今まで見えてこなかった景色が見えたり、朝日を迎えるシーンとかも実際に撮影して、すごく綺麗な街に見えたり。新しい場所になりました」と新宿への印象が変わった様子であった。
初共演となった南について、杉咲は「琴奈と初めて会ったのは、ちょうど2年ぐらい前の、ライ役の最終オーディションの時で。当時高校2年生だったと思うんですけど、自分もそこに立ち会わせてもらうことは、みんなは知らない状態だったみたいで。自分のことを知っててくれるかな？ドキドキするなとかも、ちょっと思いながらひっそりいたら、気づいてくれて。『うわあ！可愛い！』みたいな（笑）。それが『あ、ありがとう！知っててくれた！』みたいな（笑）。安堵もあったんです」と口に。「その屈託のない瑞々しさと、お芝居をするとなんだかすごく大人びて見えて、艶っぽい所作だったり。（劇中で）自分の髪に触れてくれるんですけど、その時にドキッとしてしまって思わず台詞が飛んでしまうような、そんなすごく不思議なバランスの方だなと思って、一気に魅了されました」と明かした。
この時の出来事について、南は「いらっしゃることを知らなかったので、監督とかプロデューサーの方に挨拶をしていったら、杉咲さんがいらっしゃって。すごく綺麗な二度見をしたと思うんですけど。『なんて可愛いんだ！』と思って、すごく衝撃でした」と笑顔で振り返り、杉咲は「嬉しかったです」と照れ笑いを見せていた。
また、物語に絡めて、共演を通じて好きになった南の一面を聞かれた杉咲は「撮影を通して、琴奈とは本当に四六時中一緒に過ごしていたなって思うんですけど、そんな中でも他愛もない話を毎日毎日していて。琴奈のすごくクールに見えるけどすごく人懐っこいところとか、優しいところとか、ちょっと不真面目なところもあったり。そこもすごく大好きなんですけど。全部大好きです。もう本当に可愛らしくて。大好きです」と照れながら愛を語った。
クールに見られがちなのかと質問された南は「そうですね。多いです。なんでか分からないですけど。でも大体、話していたり仲良くなったりすると、『全然印象が違うね』って言われるまでがセットですね」と笑顔。杉咲は「良いヌケ感がある人で。自分はちょっと生真面目なところがあるので、そこと対極なところもあったりして」としたうえで「取材とかも通して、例えば悩み事があったときにどうするかみたいな話では、『私はぐずぐずぐずぐず考えちゃうんですよね』っていう話をしたら、琴奈は『悩んだってしょうがないんだから、美味しいものを食べて寝たらいいんだよ』みたいな。そんなかっこよさがある人です」と南の魅力を明かしていた。（modelpress編集部）
