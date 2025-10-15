『ばけばけ』タエの提案にトキは衝撃を受ける 第14回場面カット
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第14回（16日）の場面カットが公開されている。
【写真多数】豪華キャスト32人を紹介！高石あかり、吉沢亮、北川景子、堤真一ら
前回は、病に倒れた雨清水傳（堤真一）。トキ（高石あかり）は日頃、お世話を焼いてくれる傳への恩返しのため、看病を買って出る。日中は工場、朝夜は傳の看病。二重生活がはじまり毎晩遅くに帰ってくるトキを司之介（岡部たかし）やフミ（池脇千鶴）、銀二郎（寛一郎）は心配する。特に司之介とフミの様子はただ帰りが遅いことを心配しているにしては大げさで…銀二郎はひょんなことから”松野家”の秘密を知ることになる。
今回は、トキ（高石あかり）が傳（堤真一）の看病をはじめて3週間。傳の具合は回復しない。工場の様子を心配する傳に順調であると答えるトキだが、工場では傳が戻るまでに経営状況を回復させようと、トキやチヨ（倉沢杏菜）、せん（安達木乃）、工女たちが馬車馬のように厳しく働かされていた。ある日、看病のために夕食を作っていたトキがけがを負ってしまう。そこに、駆けつけたタエ（北川景子）の提案にトキは衝撃を受ける。
【写真多数】豪華キャスト32人を紹介！高石あかり、吉沢亮、北川景子、堤真一ら
前回は、病に倒れた雨清水傳（堤真一）。トキ（高石あかり）は日頃、お世話を焼いてくれる傳への恩返しのため、看病を買って出る。日中は工場、朝夜は傳の看病。二重生活がはじまり毎晩遅くに帰ってくるトキを司之介（岡部たかし）やフミ（池脇千鶴）、銀二郎（寛一郎）は心配する。特に司之介とフミの様子はただ帰りが遅いことを心配しているにしては大げさで…銀二郎はひょんなことから”松野家”の秘密を知ることになる。