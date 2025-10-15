日向坂46河田陽菜、サウナでツインテール水着ショット解禁 第2回生配信特典に
アイドルグループ・日向坂46の河田陽菜（24）が11月11日に発売する2nd写真集『テイクオフ』（竹書房）を記念して、17日午後8時頃からYouTubeで第2回生配信が決定した。
本写真集はデンマークのコペンハーゲンでオールロケを敢行。北欧の地を旅しながら、無防備な笑顔、リラックスした表情、加入当初からは想像もできなかったような大人のドキっとする顔つきまで、等身大の河田の表情をたっぷりと収録。手にした人がめくるたびハッピーになるような、初めての“おひな”が満載の思わず抱きしめたくなるような一冊となる。
配信日に写真集を予約すると、「限定ポスター」と「ステッカー」が特典として付く。B3サイズ折り目なしポスターとなるのは、写真集未収録カットのほかほかの“おひな”。コペンハーゲンの川のほとりにあるバレルサウナでまったり、じっくり温まり、汗をキラキラさせながらカメラに笑顔を向けている。ハート柄の水着とツインテールという貴重な1枚。昼下がりのサウナデート気分に浸れるスペシャルなポスターとなっている。
