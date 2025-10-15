「正露丸」がオリジナルグッズに！胃の形のキーホルダーや、パケそっくりな「正露丸くん」ぬいぐるみが欲しい
胃腸薬の「正露丸」シリーズをモチーフにした、オリジナルグッズが新登場。
胃の形をしたキーホルダー2種、お薬パッケージをキャラクター化したぬいぐるみ1種の、全3アイテムがお目見えします。
ちょっぴりシュールでおちゃめなグッズたちは、大幸薬品の公式オンラインショップ「TAIKO DIRECT」で10月22日（水）12時より販売スタート。
お座りした「正露丸くん」ぬいぐるみがかわいい
ラッパのマークの「正露丸」シリーズは、おうちの常備薬として、また特徴的なメロディーのCMでも広く知られていますよね。
今回“より多くの人にブランドを好きになって欲しい”との想いを込めて、初のオリジナルグッズを制作。
第1弾として登場するのが、正露丸のパッケージをキャラクターにした「正露丸くんぬいぐるみ（おすわりVer.）」（税込3850円）です。
お馴染みのオレンジ色の四角い箱から、手足がニョキっと生えた様子がかわいいですよね。
限定200個の販売なので、気になる方は早めのゲットがおすすめ。
インパクト大！「正露丸を飲んだ胃」のキーホルダー
ハンドメイドアクセサリー作家・Rebecca氏が手掛けた、胃の形のチャームが付いたキーホルダーは、1つずつ手作業で制作されていますよ。
「キーホルダー（正露丸を飲んだ胃）」（税込8580円）は、ミニチュアの正露丸パッケージと、薬を飲んだ胃のパーツがセット。
チャームを傾けると、錠剤をイメージした黒い粒がゆっくりと動く、細やかな仕掛けがたまりません。
「セイロガン糖衣Ａを飲んだ胃」のキーホルダー
「キーホルダー（セイロガン糖衣Ａを飲んだ胃）」（税込8580円）は、胃の中の錠剤カラーが「セイロガン糖衣Ａ」と同じ白色なんです。
本物の薬の服用量に合わせて、胃の中粒が4錠なところもポイント。
キーホルダーは、ハンドメイド作品のため毎月少量ずつの販売になるといいます。
今後も正露丸シリーズに加えて、「ラッパのマーク」をあしらったグッズなどが、順次ラインナップするそうなので目が離せませんよ。
「TAIKO DIRECT」オンラインストア
https://taiko-direct.jp/
参照元：大幸薬品株式会社 プレスリリース
