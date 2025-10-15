MAZZEL・NAOYA＆龍宮城・冨田侑暉『セラピーゲーム』オープニング＆エンディングテーマに所属グループ楽曲
8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELのNAOYAと7人組オルタナティブ歌謡舞踊集団・龍宮城の冨田侑暉がW主演を務める、日本テレビ系ドラマ『セラピーゲーム』（29日スタート、毎週水曜 深0：59〜深1：29）のオープニングテーマとエンディングテーマが発表された。
【写真】人を惹きつける危うさと奥に潜む一途さを体現するNAOYA（湊役）
原作は、シリーズ累計130万部を突破し、BLアワードシリーズ部門4年受賞の日ノ原巡氏による人気作。獣医を志す失恋したての“スパダリ”候補生と恋に臆病なツンデレフォトグラファーの賭けから始まる恋を描く。
超ブラコンでゲイのカメラマン・湊（NAOYA）は、失恋したばかりの獣医学生・静真（冨田）と行きつけのバーで出会い、勢いで一夜を共にしてしまう。しかし、翌朝、湊の隣で目覚めた静真は湊のことを全く覚えていなかった。この件をバーの従業員たちにいじられた湊は、彼らと“静真を惚れさせることが湊にできるか”賭けをすることに。賭けのために静真に近づく湊だったが、誠実で真っ直ぐな静真と過ごすうち、計画は次第に揺らぎ始める。
本作のオープニングテーマは、龍宮城の「SUGAR」に決定。歌、踊り、ビジュアルすべてにおいて繊細な表現を磨き上げた、龍宮城ならではのラブソングとなる。ときめきと戸惑い、そして抑えきれない恋心が、軽快なサウンドに乗せて描かれており、湊の魅力に惹かれていく静真の心情とリンクし、物語の始まりへの期待感を加速させる。
エンディングテーマは、MAZZELの「Only You」に決定。同曲は好きな人との会えない時間や、好きだからこそ不安になってしまう恋愛の心情をエモーショナルに表現した、MAZZEL史上最大級にはかなくも美しいメロディーが耳に残るミディアムバラードとなる。静真と湊の恋模様と歌詞がリンクし、物語の余韻に深く、優しく寄り添う。11月3日午前0時に先行配信開始となる。
