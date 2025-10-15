LE SSERAFIM、市場で“にんにくスパゲッティ”!? シングルの3rdコンセプトで個性爆発
5人組グループ・LE SSERAFIMが15日、1stシングル『SPAGHETTI』の3つ目のコンセプト「WEIRD GARLIC」バージョンをグループ公式SNSで公開した。
【写真】ユーモアあふれる写真がたくさん！「WEIRD GARLIC」バージョンのソロショット＆全員ショット
今回のコンセプトは、WEIRD GARLIC＝風変わりなにんにくと名付け、メンバー5人がスパゲッティの食材を求めて、韓国・ソウルの京東市場を訪れた姿を披露。Tシャツやスカート、ワンピースといった個性あふれる装いで市場を歩く様子は、まるでユーモア満載の“フード×ファッションショー”のようだ。
KIM CHAEWONは長ネギ入りのカートを引いて堂々とランウェイを闊歩。SAKURAは屋台のようなロケーションで麺を持ち上げ、スパゲッティやトマトをかたどったイヤリングや帽子で遊び心を表現。HUH YUNJINは八百屋でトマトを片手にスタイリッシュな佇（たたず）まいを見せ、KAZUHAは炒めた麺を見せながらカメラ目線。HONG EUNCHAEは白菜の葉を扇子のように持つユニークな姿を披露している。
「SPAGHETTI」ではこれまで、スパイシーな「CHEEKY NEON PEPPER」、清楚な「KNOCKING BASIL」、そして今回の「WEIRD GARLIC」と、3つの異なるコンセプトを展開。タイトルどおりスパゲッティをテーマに、“抜け出せない絡まり”のような魅力を詰め込んだ作品となっている。プロモーション告知のタイムテーブルはレストランの注文表風に構成されるなど、細部にまで遊び心があふれている。
同シングルは24日午後1時リリース予定。LE SSERAFIMは初のワールドツアー『2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’』を開催中で、11月18日、19日には東京ドームでのアンコール公演も控えている。
