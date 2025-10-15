◆テニス ▽木下グループ・ジャパン・オープン女子第３日（１５日、大阪・モリタテニスセンターうつぼ）

４大大会４度の優勝を誇る世界ランキング１６位で第１シードの大坂なおみ（フリー）が、終盤に左足太ももを痛めながら、何とか勝利をものにした。同５７位のスーザン・ラメンス（オランダ）に７−６、３−６、６−２のフルセットでベスト８に進出した。しかし、コート上での勝利インタビューも、「とても大変な試合だった。いろいろあって、それが態度に出てしまってごめんなさい。応援してくれてありがとう」と言うと、途中で切り上げた。

試合後、痛み止めを飲んだ。「今は効いているので、実際の状況より痛みが少ないと思う。でも動けなかった。ただ、非常に治るのが早いタイプなので、次の試合には間に合うのではと願っている」。１６日が２８歳の誕生日だが、思わぬけがで、素直に勝利を喜べない状況だ。準々決勝では、同４７位のジャクリネ・クリスティアン（ルーマニア）と対戦予定だ。

最終セット５−０とリードし、大坂の勝ちムードが漂っているときだった。相手のサービスゲームで３０オール。勝利まで２ポイントの時だった。大坂は、フォアサイドで逆をつかれ、その場でラケットを杖のようにして体を支え、動けなくなった。

そのまま、大坂は主審にトレーナーを呼んでほしいと告げると、足を引きずりながらベンチに戻った。治療時間を取り、トレーナーに左足の治療を受け、テーピングを巻いた。試合を再開するが、明らかに動きが鈍く、膝も曲げられない。スコアは圧倒的に優勢だが、全く油断ができなくなった。

大坂は、なるべくポイントを早く終わらせるため、ミスをするリスクはあるが、強打をし始めた。５−１で２本のマッチポイントを握るが、奪えずに５−２。続く相手のサービスゲームで、何とか３本目のマッチポイントを奪い勝利に結びつけた。

観客は、拍手で大坂を応援し続けた。「感謝している。ここでプレーすることは、それほど多くない。地元に帰ってきた気持ちがあるし、見に来てくれた人たちのためにも、プレーをしたいと思った」。生まれ故郷の大阪で、何とか勝利に結びつけた。