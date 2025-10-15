女優でモデルの大庭すみ花（27）が出演を予定していた舞台「WITCH LIGHT」（中野ザ・ポケット、29日〜11月2日）を降板することが15日、主催のProject Amythosの公式X（旧ツイッター）などを通じて発表された。

「舞台『WITCH LIGHT』に出演を予定しておりました大庭すみ花さんにつきまして、体調不良のため、やむを得ず降板となりましたことをご報告いたします」と報告。「出演を楽しみにしてくださった皆様には心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

文書も公開され、「これまで本人・事務所様と慎重に協議を重ね、制作側としても最大限の調整とサポートを行ってまいりましたが、最終的にご本人の体調を最優先に考え、このような判断に至りました」と経緯を説明。「出演を楽しみにしてくださった皆様には心よりお詫び申し上げます」。

代役については、持田妃来が務める。

「体制を再構築のうえ、公演を万全の形でお届けできるよう、キャスト・スタッフ一同、引き続き務めてまいります。何卒ご理解のほど、よろしくお願いいたします」と呼びかけた。

大庭も自身のXを更新。「公式から発表がございました通り、体調不良のため、Project Amythos様主催の舞台『WITCH LIGHT』を降板させていただくこととなりました」と報告。「関係者の皆さま、公演を楽しみにしてくださっていた皆さまに、ご迷惑とご心配をおかけしてしまい、誠に申し訳ございません。一日も早く体調を整え、また皆さまの前に元気な姿で立てるよう努めてまいります。またこれにより無期限の活動休止とさせていただきます」と記した。

女優、モデル、グラビアアイドル、タレントとして幅広く活動。キャッチコピーは城産の峰不二子。ミスヤングアニマル2023ファイアリスト。