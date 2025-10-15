グラビアアイドルの榎原依那（27）が、「休憩中オフショット」とつづった、ベッドに寝そべるセクシーショットを披露し、絶賛の声が寄せられている。

【映像】榎原依那の水着姿&セクシーショット（複数カット）

2024年2月29日発売の写真週刊誌『FRIDAY』でグラビアデビューした榎原。創刊40周年を迎えた『FRIDAY』の記念企画「グラデミー賞」が2025年2月に発表され、1000タイトル以上の写真集、200人以上のグラビアアイドルの中から栄えある「大賞」を受賞した。グラビアデビューから1年半で様々な雑誌のカバーを担当しており、“グラビア界の超新星”として話題になっている。

Instagramでは、圧巻ボディーが際立つ水着姿のオフショットや、カメラに向かってほほえむ無防備な姿など、撮影現場での様子を披露してきた。

12月3日には2nd写真集の発売を予定しており、14日には「休憩中オフショット」とコメントし、黒の衣装でベッドに寝そべり、ピースをしているセクシーショットを公開。ファンからは「やっぱり黒が似合う」「めっちゃ可愛い！」「たまんないよー！」など、絶賛のコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）