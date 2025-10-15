ギタリストの布袋寅泰（63）が、23歳の長女と父娘旅を楽しむ様子を公開した。

【映像】今井美樹との夫婦ショット＆娘との親子ショット

これまでもInstagramで、妻で歌手の今井美樹（62）と結婚記念日を祝う夫婦ショットや、長女の肩に手をまわし体を寄せ合っている親子ショットなど、家族と過ごすプライベートの様子を発信してきた布袋。

23歳長女と2人旅へ

10月12日の投稿では「知らない街を、いつか一緒に歩きたい。そんな夢がかなって、娘とふらり2人旅。スウェーデン、ストックホルムへ」と、ストックホルムを観光する様子を披露。13日には「ストックホルム、その弐。3日目はソーフォーと呼ばれるセーデルマルム地区へ。古着や楽器屋、レコード店、インテリアや雑貨屋、おしゃれなカフェやレストランが並び、土曜マーケットは多くの人でにぎわっていた。気づけば、毎日ふたりで1万歩。秋色に染まった街を、夕暮れのハーバーを照らす月の下を、足を棒にして歩く」と、長女との旅行を楽しんだ様子を紹介している。

さらに「家族それぞれ、人生という旅は続く。けれど時間には限りがある。同じ景色を眺め、心のありかを語り合う そんな時間こそ、かけがえのないもの。父母はひと足先に、人生の『秋』の季節にいる。君はこれから、まぶしい初夏を迎える。光の中で迷いながら、自分の色を見つけていけばいい。その道の先で、いつもそっと見守っている。娘よ、ありがとう。忘れられない思い出になった。君の旅よ、いつまでも幸せであれ」と、長女へのメッセージもつづっている。

この投稿には「布袋さんの表情が 優しさと慈愛に満ちあふれています」「最高にすてきなお父さんですね」「羨ましい父娘」「子どもと過ごす時間、かけがえのない宝物そのものですよね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）