元日本テレビのフリーアナウンサー羽鳥慎一（54）が14日放送の日本テレビ系「踊る!さんま御殿!!」（火曜午後8時）に出演。ラーメン屋での節約を試み、失敗したことを明かした。

番組には“節約が染みついた有名人”が集結した。テーマは「節約しようとして失敗したこと」。

羽鳥は「ラーメン屋さんで150円くらいのトッピングがもらえるスタンプみたいなのがある。それ1日1回しかできない。それとくじに付いてる。スタンプはもらえるんですけど、くじは当たりハズレがある。30個ためなきゃいけない。スタンプはもらえるので、くじは毎日当たると最短で15日で30個たまる。なかなかそのくじが当たらない。私そのくじを結構楽しみにしてて、朝やっちゃうんです。朝の番組の前にやっちゃうんです。3日連続くらいで外れると、ちょっとへこむんです。全体的には節約に向かっているんですけど、大事な朝のモチベーションが落ちる」と平日朝に担当する情報番組の仕事をにおわせながら、ぶっちゃけた。明石家さんまは「仕事なくなるで」と笑ってつっこんだ。

羽鳥は「150円は払えるんですよ。でもやっぱりためてもらったのでもらうトッピングってうれしい」と倹約家の一面を見せた。

さんまは「お金払った方がおいしいやん」と主張するも、羽鳥は「いや、払わない方がおいしいです」と反論した。