11人組ボーイズグループ、JO1公式アカウントが15日、X（旧ツイッター）を更新。活動休止することを発表されたメンバーの大平祥生（25）が、同日以降番組やイベントへの出演をしないこと、大平が出演・撮影されたコンテンツが一部公開される可能性があることを発表した。

公式アカウントでは「『お詫び』報道により、多大なご迷惑をおかけしておりますことを改めて深くお詫び申し上げます」と謝罪し「当人は本日より当面の間、活動を休止いたします。本日以降出演を予定していた番組およびイベントへの出演はございません。なお、すでに出演・撮影されたコンテンツが一部公開される可能性がございますことをご了承ください」と発表した。

この投稿にファンからは「払い戻しを行った方がよいと思います。チケットも高い上、リセールがないので」「払い戻しには応じた方が良い気がしますけど」「チケットについての対応もご検討いただきたいです」とコメントが寄せられている。

JO1は18〜19日、デビュー5周年を記念する特別イベント「JO1 5th Anniversary〜祭り〜」と開催する。