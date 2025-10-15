日向坂46河田陽菜（24）のセカンド写真集「テイクオフ」（11月11日に竹書房から発売）の、封入特典ポスターの水着ショットが15日、公開された。

バレルサウナで温まり、汗を輝かせた写真集未収録カット。ハート柄の水着とツインテール姿で、昼下がりのサウナデート気分に浸れる1枚となった。

さらに17日午後8時ごろから、YouTubeで、2回目の写真集発売記念生配信の実施も決定。Sony Music Shopでは17日午前0時から午後11時59分までの限定で、同絵柄のB3サイズ折り目なしポスターと、本人直筆のキリンのイラストや未収録カットが入った「おひなどうぶつえんステッカー」のダブル特典が付いた写真集が販売される。

写真集はすてきな街並みと幸福度ランキングの高さでも知られるデンマーク・コペンハーゲンで撮影。グループからの卒業を控える中、貴重なショットやインタビューなどを収めた1冊となる。北欧の地を旅しながら、無防備な笑顔、リラックスした表情、加入当初からは想像もできなかったような大人のドキっとする顔つきまで、等身大の彼女の表情をたっぷりと収録しているという。

スタイリッシュなビーチやプールでの水着シーンや、大人びた表情でのランジェリーショットにも挑戦しているという。アイドルに憧れてオーディションへの参加を決めた日から、日向坂46を卒業することを決めた今、そして、そこからつながる未来予想図までを等身大の言葉で語るロングインタビューも収録する。

河田は17年8月、けやき坂46（ひらがなけやき＝現日向坂46）に二期生として加入。今年9月にグループからの卒業を発表し、11月の全国ツアー東京公演で卒業セレモニーを控えている。