AKB48伊藤百花（21）がファーストフォトブック（タイトル未定、光文社から12月11日発売）を発売することが15日、明らかになった。昨年3月に19期研究生としてお披露目され、シングル2作連続選抜入りの次世代エース“いともも”待望の1冊となる。

グラビア編と読み物編の2部構成で、グラビア編は鎌倉ひとり旅。読み物編は好きなものとヒストリー、Q＆Aの3部構成となっている。先行カットとして、制服姿のショットと犬カフェで笑顔を見せるショットが公開された。

伊藤は「フォトブックを出すことは目標の一つだったので、まさかこんなに早く実現できるなんて本当にうれしいです。私にとってすごく大切な一冊になりましたし、ファンの皆さんにとっても記念に残る大切な一冊になったらいいなって思います」とコメントを寄せた。

鎌倉ロケでは、寝起きから朝食、歯磨き、リビングでくつろぐ姿などプライベート感あふれるシーンを収めた。さらに中庭のプールに飛び込んだり、制服での電車通学や浴衣で街ブラ、公園で遊んだり、犬カフェに行ったりなど、一緒にデートを楽しんでいるような感覚になれるさまざまなシチューションで撮影を敢行したという。夕方の海辺のシーンでは、アイドルのときとは異なる大人っぽくダークな雰囲気の伊藤が収められている。

さらに、父の影響で好きになった落語やフルート、バレエ、グミなど、伊藤本人の好きなものが詰まった1冊に。生まれてから今までの人生を振り返るロングインタビューや、Q＆Aも掲載されている。

「見どころは、鎌倉のロケと、私が“好きなもの”を集めたページです。いつもアイドルの私を見てくださっていると思うので、プライベートなときの私の髪形やお洋服、自然な表情など、ファンの皆さんがあまり知らない私を詰め込みました」とアピールした。

「この一冊を読めば、私、『伊藤百花』がどんな人か、好きなものや人生まで全部伝わる内容になっていると思います。たくさんの方に見ていただいて、もっと私のことを知ってもらえたらうれしいです」と呼びかけた。

伊藤は女優を目指し、16歳で芸能界入り。昨年3月、20歳でAKB48の19期生としてお披露目された。今年4月発売の65枚目シングル「まさかのConfession」の表題曲選抜メンバーに初選出されるなど、中心メンバーとして活躍を続けている。