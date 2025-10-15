ロッテリア、「塩キャラメルフェア」を開催/秋にぴったりの新作スイーツ3品が登場

ハンバーガーチェーン「ロッテリア」は10月22日（水）から11月下頃までの期間限定で「塩キャラメルフェア」を開催する。

登場するのは「〜ショコラマカロン付き〜 塩キャラメルパフェシェーキ」「塩キャラメルパイ」「ディップチュロ 塩キャラメルソース」の3品。販売は一部店舗を除く164店舗で、なくなり次第終了。

〈販売ラインアップ（価格はすべて税込）〉

◆〜ショコラマカロン付き〜 塩キャラメルパフェシェーキ

価格：490円

ミルクベースのシェーキに塩キャラメルソースを合わせ、ホイップクリーム、クラッシュナッツ、ショコラマカロンをトッピングしたパフェシェーキ。塩キャラメルソースにはフランス産ロレーヌ岩塩を使用し、キャラメルの濃厚な甘みを引き立てる。※機器調整により販売していない場合あり。デリバリー販売なし。

◆塩キャラメルパイ

価格：250円

塩キャラメルの甘みとほどよい塩味のフィリングを、サクサク食感のパイ生地で包んだ商品。ひと口食べると、とろりとした塩キャラメルフィリングがあふれ出し、甘じょっぱい味わいが広がる。

◆ディップチュロ 塩キャラメルソース

価格：290円

フランス産ロレーヌ岩塩を使用した塩キャラメルソースをかけたホイップクリームに、サクッともちもち食感のチュロをディップして楽しむスイーツ。

