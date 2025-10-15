米女子プロゴルフツアーのＢＭＷ女子選手権は１６日から４日間、韓国のパインビーチＧＬ（６７８５ヤード、パー７２）で行われる。米ツアー初優勝を狙う勝みなみ（明治安田）は、同２勝のレオナ・マグワイア（アイルランド）、同１勝のジェニー・シン（韓国）と同組で午前８時３３分にスタートする。

前週のビュイックＬＰＧＡ（中国）は２日目から首位を走ったが、世界ランク１位のジーノ・ティティクル（タイ）とのプレーオフに敗れ、米ツアー初優勝を逃した。勝は「毎回優勝したりとか、前の週は良くても切り替えて次の週に臨めているので、いつも通りかなと思う」と語った。

３位に入ったロッテ選手権は米ハワイ州、２位だった前週は中国でプレーし、今週は韓国に移動して連戦を戦う。今回は韓国の空港に到着後、バスで６時間ほどかけて宿舎へ移動。「次の日が朝７時半からスタートだった。バスを降りてチェックインとかいろいろして、寝た時間が短かった。昨日は特に疲れがたまっていた」と明かした。重圧がかかる連戦の疲労が残る中、ショットの感覚について「悪くはないけど、まだ本調子ではないし、モジモジしてる部分がある。そこを修正して臨みたい」と見据えた。

パインビーチＧＬは「海辺で風が強そうで、海風なので重たい感じがする。練習ラウンドは難しかったけど、そんなに嫌いじゃない」と好印象。初優勝に向けて「調子も上向きではあるので、しっかりコース戦略して頑張りたい。今週もいいプレーができるように切り替えて、一打一打集中して頑張りたい」と言葉に力を込めた。