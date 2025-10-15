何の落ち度もない市民や勇敢に現場に駆けつけた警察官の命を奪った青木政憲被告（３４）に対し、長野地裁は１４日、死刑を言い渡した。

長野県中野市４人殺害事件の判決を傍聴しようと、地裁には開廷前から５００人を超える傍聴希望者が列を作った。事件を審理した裁判員は「事件に向き合って」と被告に求めた。

この日、地裁には一般傍聴席２１席に対し、２４倍となる５０８人の傍聴希望者が並んだ。猟友会に所属しているという長野市の男性（７０）は開廷前、「今まで黙秘が続いていたので、判決を受けた青木被告の反応が気になる。あの事件から猟友会を見る目が変わってしまった。なんで彼に猟銃を持たせてしまったのか」と語った。

計１０回の裁判を審理してきた裁判員は閉廷後、記者会見を開いた。補充裁判員の男性は青木被告の印象について「終始どのような感情でいるのか分からなかった。被告は言葉だけでなく、態度でも黙秘していたように感じた。自分のやったことを理解して事件に向き合ってほしい」と述べた。

閉廷後、青木被告の弁護人は判決について、「心神耗弱を主張し、医師の証言もあったが、信用できないと言われてしまったのは残念だ」と語った。

事件の目撃者で、青木被告を子どもの頃から知る近隣住民の男性（６６）は判決を受けて、読売新聞の取材に応じた。近隣住民の男性は「青木被告も被害に遭った２人の女性も知っているので悲しい限りだ」とし、「判決は出たが被害者は戻ってくることはない。平和な地域だったが、こんな事件が起きたことは一生忘れることはない」と話した。

判決を受けて、殺害された４人の遺族は代理人弁護士を通じてそれぞれ文書でコメントを発表した。

竹内靖子さんの遺族と村上幸枝さんの遺族は判決について、ともに「一日も早く、判決が確定することを望みます」とした。

竹内さんの遺族は「判決は出ましたが、妻・母は帰ってきませんし、私たちの悲しみと苦しみが消えることもありません。被告の裁判中の態度と発言は腹立たしく、無念でなりませんでした」、村上さんの遺族は「被告には逃げずに正面から向き合い罰を受けてほしい。私たちの悲しみや無念が晴れることは一生ありませんが、それが遺族としての、せめてもの思いです」と記した。

池内卓夫警部の遺族は「被告には、罪の重大さと社会に対して犯した取り返しのつかない過ちを逃げずに正面から直視してほしい」と求め、「私たち遺族は、命をかけて地域の安全を守る人々が犠牲とならない社会になってほしいと願っています」とコメント。玉井良樹警視の遺族は「自身の犯した重大な罪に対して真剣に向き合うことを強く望みます」とコメントした。