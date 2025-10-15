【アメリカンツーリスター】旅をスマートにする耐久スーツケースがAmazonで販売中！
【アメリカンツーリスター】軽量で移動も快適！高機能スーツケースがAmazonで販売中！
軽量且つ耐衝撃性に優れたポリプロピレン製のハードケースコレクション『HUNDO 〜ハンドー 〜』。配されたブロックがシンプルでありながらモダンでスタイリッシュなデザインのスーツケース。機内持ち込みサイズのスピナー55と4〜7泊におすすめのスピナー68の2サイズ。
軽量かつ耐衝撃性に優れたポリプロピレン製ハードケースで、持ち運びやすく旅行中も安心して使える。
TSAロック搭載で海外渡航時のセキュリティも万全。安心して預け入れできる仕様となっている。
360度回転のダブルホイールで移動がスムーズ。凹凸の多い道でも快適に転がすことができる。
収納部には仕切りやジッパーポケットを装備し、荷物を整理しやすい工夫が随所に施されている。
