シベリアンハスキーの日常を投稿し、SNSで大反響を呼んでいるハスキーの珀(はく)くん(@husky_0319)。珀くんが飼い主さんに行う?モーニングルーティン?が話題となっています。

今回、西スポWEB「OTTO!ライフ」が「ハスキーの珀くん」について取材しました。

朝から飛び込んでくる愛

投稿されたのは、ベッドに寝ている飼い主さんに向かって、勢いよくジャンプする25キロの珀くんの姿が3連続で映し出される1本の動画。その躍動感と愛情たっぷりの“ジャンプ”に、SNSでは「ダメージが凄そう」「朝から幸せでたまらんな」「なかなか起きないウチの息子にお願いしたい」「あーこれは確実に起きれるやつだ」「お怪我ないですか？」などの反響が多数寄せられています。

生後8ヶ月からの習慣

話題の「モーニングジャンプ」は、珀くんをお迎えして1ヶ月後の生後8ヶ月の時に初めてだそうです。それがよっぽど楽しかったのか毎朝のルーティンに。「最初は加減を知らず、体アタック率がめちゃくちゃ高かったのですが、今はギリギリのところで飛んできてくれるので、怪我はほぼありません」と語る飼い主さん。最近では、ジャンプされても起きられないことが悩みだとか…。

家族の一員になったきっかけ

「ハスキーの珀くん」との出会いは、飼い主さんご夫婦が群馬県の「世界の名犬牧場」へバイクツーリングに行った際のこと。「私は猫派で犬に触れられなかったんですが旦那は小学生の頃からハスキーをお迎えするのが夢だったらしく、ハスキーに一目惚れして。1ヶ月話し合って、7ヶ月の頃にお迎えしました」と振り返ってくれました。

今では地域のアイドルとして、散歩中におやつをもらったり、撫でて可愛がってもらったり、お年寄りの“セラピードッグ”のような存在としても活躍しているそうです。

SNSでモーニングルーティンを発信中！

珀くんは現在2歳。普段は「代表取締役兼自宅警備員」として、家族を見守る頼もしい存在。珀くんの“モーニングジャンプ”は、XやInstagramで公開中。「私が先に起きない限り、必ずジャンプしてくれます。インスタにはハイライトもあるので、ぜひ見てください！」と飼い主さん。これからも珀くんのジャンプから目がはなせません。

取材協力：「ハスキーの珀くん」さん（@husky_0319）

※本記事は投稿者の許可を得て掲載しています。ご協力いただき、誠にありがとうございました。