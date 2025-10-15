オアシズ大久保佳代子（54）が14日放送の日本テレビ系「踊る!さんま御殿!!」（火曜午後8時）に出演。招待されたアーティストのライブでの楽しみ方を明かした。

番組には“節約が染みついた有名人”が集結した。映画鑑賞の話題になると、“タダ券”派のゲスト陣に対して、MCの明石家さんまは「同じ映画でも全然入ってこない。無料の場合」と主張した。

ゲスト出演したぺこぱの松陰寺太勇は「お金払うと逆に寝れるというか」と持論を展開すると、高橋ユウは「わかる、わかる」と共感した。

松陰寺は「タダで見に行って寝るわけにはいかないじゃないですか。お金払ったら、どう楽しもうが僕の勝手じゃないですか」と逆の主張を展開し、スタジオの笑いを誘った。

大久保もこれに似た感覚で「ライブとか、アーティストのライブにタダでどうぞって言われて、関係があるんでって行かせてもらってタダで見るときには、誰よりもはしゃがないといけないというか、こうやって（すんと座って）は見れない。だからそれはタダで行きたくない」とアーティストのライブの“関係者席”での過ごし方を明かした。