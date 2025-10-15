大川興業の大川豊総裁（63）が、18日午後4時開始のFMラジオ、REDS WAVEの埼玉福祉事業協会×大川興業プレゼンツ「笑福連携ラジオ」に出演する。

社会福祉法人埼玉福祉事業協会の高橋清子理事長とともに、障がい者の働く場所の創出と職業選択肢の拡大を目指す。

大川総裁は「大川興業のお笑いライブ『すっとこどっこい』から、30年以上前、両手両足が不自由なホーキング青山が芸人としてデビューした。電動車いすで見ている世界の切り口、同情されるのでなく、人を喜ばせたい気持ちにあふれいた。障がいがあっても、芸人、DJ、タレントもできるし、いつかライブの裏方の仕事もお願いしたいと思っている。音響や照明、舞台監督、このラジオでもミキサーとかお願いしたい。画期的なチャレンジをパワフルに続ける高橋理事長率いるこの法人は、まさに“翔んで埼玉福祉事業協会だ”！お笑いと福祉がコラボしたこのラジオで化学反応を起こす」と話している。

番組コーナーの「彩福（さいふく）メンバーさん、いらっしゃい！」では、埼玉福祉事業協会の所属する企業で働く“彩福メンバー”が登場。毎日の仕事ぶりや失敗を赤裸々トークする。初回は埼玉・浦和の「自家製うどん にちにち草」の鶴田順美さんが出演。鶴田さんはアビリンピック（障がい者技能競技大会）埼玉大会で金賞を受賞して全国大会へ進出が決まっている。

「彩福のSF−1グランプリ・出てこい！すっとこ芸人」では、大川興業主催のお笑いライブ「すっとこどっこい」に出演中のお笑い芸人をゲストに迎える、トークとネタのコーナー。彩福メンバーがお笑い審査員を務める。今回のゲストはアマレス兄弟。狭いスタジオながらも得意のレスリングネタを披露する。

高橋理事長は「社会福祉法人埼玉福祉事業協会は障がい福祉サービスに特化した事業運営をしています。障害がある人の住む場所、働く場所、医療を適切に受けられるようにする事業に一生懸命取り組んでいます。異業種や企業連携により、障がいのある人の働く場所の創出と職業選択肢の拡大を目指しています。大川総裁と出会ったことで、お笑い、エンターテインメントの世界で障害のある人の働く場所の創出の可能性が生まれました。総裁が作った“笑福連携”という言葉にとても引かれ、ご縁をもっともっと深くしたいとここに至ることになりました」。

今後は月に1回、土曜午後の放送を予定。リアルタイム視聴はさいたま近郊はREDS WAVE（FM87.3MHz）、全国からはListenRadio（リスラジ）アプリで可能。オンエア後、YouTube、ニコニコ動画の「大川興業大チャンネル」、Spotify for Podcasters、LISTENなどで配信予定。