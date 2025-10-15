幼い息子がママのために…

41歳で第1子を出産しママとなった、43歳タレントの狄道勠瓮轡腑奪箸肪輒椶集まっている。

「てじっ子が、ママこっち！！と言って傘をさしてくれました」とインスタグラムに書き込み、息子と一緒に傘に入っている姿を披露したのは手島優。「優男、キュン♡」と続け、息子が差した傘に入る微笑ましい姿を公開している。

SNS上では「美人過ぎる素敵なママさんと素敵なお子さん」「お顔見えずとも雰囲気からして優しさが伝わってきます」「すくすく育ってますね」などのコメントが寄せられた。

手島は2022年11月に、元「モーニング娘。」の矢口真里と共に運営しているYouTubeチャンネル「矢口真里と手島優のやぐてじチャンネル」で結婚したことを報告。元々手島のファンで、10年以上好意を寄せていた一般男性と約1年半の交際を経て結婚に至ったことを打ち明け話題となっていた。 23年10月には「私事で恐縮ですが、10月4日に第一子を出産いたしました。予定日より20日以上早くの出産になり驚きや戸惑い、高齢出産でどうなるかの不安も重なりましたが、担当の先生や助産師さんのおかげもあり 驚くほどのスーパー安産でした！陣痛や出産の痛みは想像以上のものでしたが… 」と、第1子が誕生したことをSNS上で報告している。