劇場版「チェンソーマン レゼ篇」の主題歌、「IRIS OUT」が史上最速で累積再生数1億回を突破した。

「IRIS OUT」は、米津玄師さんによる楽曲。10月15日に公開されたオリコン週間ストリーミングランキングにて、週間再生数2805.5万回を記録、累計再生数は1億1619.9万回となり、登場4週目にして史上最速での1億回再生突破となった。また、同ランキングにおいて、4週連続1位を記録。ソロアーティスト初となる「4週連続の週間再生数2000万回超え」、ソロアーティスト最多となる「18作目の累計再生数1億回突破」も達成している。

さらに、同日公開のBillboard JAPANストリーミング・ソング・チャート“Streaming Songs” においても、累計は1億再生を突破し、「チャート史上最速」累計1億回再生記録を樹立した。

【米津玄師さんのコメント 「IRIS OUT」 史上最速１億再生 を受けて】

今年の楽曲制作における指針として「ポップスともう一度初めから向き合い直してみよう」という気持ちがありました。これはその意識の結果なのかなとも思いますが、こんな形とこんな速さでひとつ成就するとは思っていなかったです。それもこれもチェンソーマンという素晴らしい漫画があって初めて成立したことなので、今はとにかくチェンソーマンに感謝したいです。

