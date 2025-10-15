10月15日、日本バスケットボール協会は、11月16日に国立代々木競技場代々木第二体育館 （東京都渋谷区）で行われる、「U18日清食品トップリーグ2025」男子最終日のチケットが、販売即日完売したことを発表した。

同日に行われるのは男子の4試合。仙台大学附属明成高校（宮城県）vs美濃加茂高校（岐阜県）、鳥取城北高校（鳥取県）vs八王子学園八王子高校（東京都）、帝京長岡高校（新潟県）vs東山高校（京都府）、福岡大学附属大濠高校（福岡県）vs福岡第一高校（福岡県）という、高校バスケ界の強豪による注目カードが行われる。

なお、「日清食品トップリーグ2025」は、早水公園体育文化センター（宮崎県）で11月8日と9日に行われる観戦チケットも受付を終了。試合の模様は、U18日清食品リーグ公式YouTubeとバスケットLIVE、さらにスポーツナビで全試合ライブ配信しており、16日の鳥取城北vs八王子、福大大濠vs福岡第一の2試合はABEMAでも無料ライブ配信される予定だ。

【動画】9月27日仙台大明成vs福岡大附大濠ハイライト映像