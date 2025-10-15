ユーピーアール<7065.T>が後場マイナスに転じている。午後０時３０分ごろに発表した２６年８月期連結業績予想で、売上高１５６億円（前期比１．６％増）、営業利益１億７５００万円（同３７．０％減）、純利益３億円（同１０．８％減）と大幅営業減益を見込むことが嫌気されている。



レンタルパレットは引き続き伸長を見込むものの、パレットの保有枚数の増加に伴う減価償却費のほか、エネルギーコストや人件費の上昇に伴う物流拠点の運営費用や運送費用の増加が利益を圧迫する。なお、年間配当は前期比１０円増の３５円を予定している。



２５年８月期決算は、売上高１５３億５４００万円（前の期比０．７％減）、営業利益２億７７００万円（同５２．０％減）、純利益３億３６００万円（同４３．７％減）だった。レンタルパレット以外が減収となったことに加えて、販管費の増加などが利益を圧迫した。



出所：MINKABU PRESS