サンタモチーフのスイーツがかわいい！　キンプトン新宿東京、ベリー＆チョコが主役の贅沢なクリスマスアフタヌーンティーを提供

ラグジュアリーライフスタイルホテル「キンプトン新宿東京」は、11月1日〜12月25日の期間限定で、クリスマスの準備に胸が高鳴るワクワク感を表現した「Santa’s Workshop」をテーマにした​クリスマスアフタヌーンティーを提供します。



華やかさと遊び心にあふれるスイーツやセイボリーを取り揃え、ホテルならではの洗練された雰囲気とともに、心ときめく特別なひとときを楽しめます。​

■クリスマスカラーが目を引くホリデーにぴったりのアフタヌーンティー

サンタクロースが煙突に挟まってしまったユーモラスなチョコ「サンタの大ピンチショコラ」や、​プレゼント袋をイメージしたホワイトチョコとストロベリーの「サンタの贈り物バッグ」など、​ホリデーシーズンならではのキュートで心をくすぐるスイーツを提供します。

また、「ミックスベリータルト」や​「ピスタチオムース」など、上品な仕上がりのスイーツも登場します。

さらに贅沢な体験が楽しめるプレミアムプランでは、「スノードームショコラ」を提供。​​

クリスマスの華やかな空気にぴったりのスイーツは、すてきなホリデーの思い出になること間違いなし！ ぜひ足を運んでみてくださいね。

■メニュー概要

クリスマスアフタヌーンティー “Santa’s Workshop”​

価格：

【プレミアムプラン】​平日9,800円／土日祝10,600円​​​

【スタンダードプラン】​平日7,000円／土日祝7,800円​​​

場所：ディストリクト ブラッスリー・バー・ラウンジ（キンプトン新宿東京 2階／Tel: 03-6258-1414）​

​時間 ：120分制 アフタヌーンティー 11：30〜17：00 （最終入店 15：00）ハイティー 18：00〜23：00 ​※事前予約制※前日の16時までにご予約ください。

URL： https://www.kimptonshinjuku.com/jp/christmas_afternoontea/

（マイナビウーマン編集部）