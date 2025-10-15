サンタモチーフのスイーツがかわいい！ キンプトン新宿東京、ベリー＆チョコが主役の贅沢なクリスマスアフタヌーンティーを提供
ラグジュアリーライフスタイルホテル「キンプトン新宿東京」は、11月1日〜12月25日の期間限定で、クリスマスの準備に胸が高鳴るワクワク感を表現した「Santa’s Workshop」をテーマにしたクリスマスアフタヌーンティーを提供します。
華やかさと遊び心にあふれるスイーツやセイボリーを取り揃え、ホテルならではの洗練された雰囲気とともに、心ときめく特別なひとときを楽しめます。
■クリスマスカラーが目を引くホリデーにぴったりのアフタヌーンティー
サンタクロースが煙突に挟まってしまったユーモラスなチョコ「サンタの大ピンチショコラ」や、プレゼント袋をイメージしたホワイトチョコとストロベリーの「サンタの贈り物バッグ」など、ホリデーシーズンならではのキュートで心をくすぐるスイーツを提供します。
また、「ミックスベリータルト」や「ピスタチオムース」など、上品な仕上がりのスイーツも登場します。
さらに贅沢な体験が楽しめるプレミアムプランでは、「スノードームショコラ」を提供。
クリスマスの華やかな空気にぴったりのスイーツは、すてきなホリデーの思い出になること間違いなし！ ぜひ足を運んでみてくださいね。
■メニュー概要
クリスマスアフタヌーンティー “Santa’s Workshop”
価格：
【プレミアムプラン】平日9,800円／土日祝10,600円
【スタンダードプラン】平日7,000円／土日祝7,800円
場所：ディストリクト ブラッスリー・バー・ラウンジ（キンプトン新宿東京 2階／Tel: 03-6258-1414）
時間 ：120分制 アフタヌーンティー 11：30〜17：00 （最終入店 15：00）ハイティー 18：00〜23：00 ※事前予約制※前日の16時までにご予約ください。
URL： https://www.kimptonshinjuku.com/jp/christmas_afternoontea/
（マイナビウーマン編集部）