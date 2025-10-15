にたぁ。私の方がかわいいに決まってるっ!!!!! 自己肯定感の低い女子高生が、友人に取った驚きの行動とは【ないものねだりの女達。 #684】
Instagramで発信されているゆき蔵さん（@yuki_zo_08）の、漫画「ないものねだりの女達。」を配信！
＜前回までのおはなし＞
母親や友人の言葉が聞こえなくなってしまうほど、SNSにのめりこんでいく美月ですが……。
アリスのそばにいることで自己肯定感が下がってしまったのかもしれませんが、だからと言ってアリスにその感情を向けるのは果たして良いことなのでしょうか……？
