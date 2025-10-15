Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年10月15日は、iPhoneの薄さをキープしたまま使えるTORRAS（トラス）のMagSafe対応モバイルバッテリー「MiniMag アップグレード版」が、お得に登場しています。

重さ110g・厚さ0.8cm。TORRASの極薄MagSafeモバイルバッテリーが35％オフの大特価！

TORRAS（トラス）の「MiniMag アップグレード版」は、iPhoneの薄さをキープしたまま使えるMagSafe対応モバイルバッテリー。

2025最進化版NTC温度制御チップで発熱を抑えながら高速充電を実現するアイテムが、35％オフの大特価で販売中です。

Image: Amazon.co.jp

モバイルバッテリーを付けた瞬間にスマートフォンが分厚くなる──そんなストレスを解消するのが、TORRASの「MiniMag アップグレード版」です。

本体重量110g、厚さ0.8cmとiPhone Airの薄さでも“できるだけ”邪魔しない、超軽量・極薄デザインを実現。MagSafeでピタッと装着できるためケーブルが不要なので、バッグやポケットにもスッと入り、外出時の荷物もミニマルになります。

コンパクトサイズながら5,000mAhの容量を備え、多重充電モードも搭載。iPhoneだけでなく、AirPodsも充電できるのは嬉しいポイントです。

高速充電×発熱制御。2025年再進化版チップ搭載でさらに進化

Image: Amazon.co.jp

本商品は、2025年最進化版NTC温度制御チップを搭載。これにより、高速充電中でも発熱を最小限に抑制。安全性と効率性を両立しています。

過去モデルに比べて温度上昇を抑える性能が強化され、長時間の充電でもデバイスを熱から保護。さらに、ワイヤレスと有線両対応なので、使うシーンを選びません。

MagSafe対応iPhoneシリーズを中心に、置くだけでスムーズに充電が開始。コードレスなのに、安心感のあるパワフルな充電体験を提供してくれます。

「MiniMag アップグレード版」は、薄くて軽くて熱くならない──3拍子そろった次世代モバイルバッテリー。デザインも性能もスマートに進化したこの一台、iPhone 17シリーズなどのユーザーなら毎日の相棒にしたくなるはずです。

なお、上記の表示価格は2025年10月15日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

