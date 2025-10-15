ＪＭＡＣＳ、上期経常は5.8倍増益・通期計画を超過

ＪＭＡＣＳ <5817> [東証Ｓ] が10月15日後場(14:00)に決算を発表。26年2月期第2四半期累計(3-8月)の経常利益(非連結)は前年同期比5.8倍の2億6100万円に急拡大し、通期計画の2億0800万円に対する進捗率が125.5％とすでに上回り、さらに5年平均の55.9％も超えた。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の経常損益は5300万円の赤字(前年同期は6700万円の黒字)に転落する計算になる。



直近3ヵ月の実績である6-8月期(2Q)の経常損益は1億8800万円の黒字(前年同期は900万円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同期の-2.5％→11.4％に急改善した。



