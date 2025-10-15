卓球のアジア選手権（インド）男子団体準決勝で、中国に敗れた日本チームが固まる様子が放送され、中国で大きな注目を集めた。

14日に行われた試合は、第1試合で張本智和が梁靖崑（リアン・ジンクン）を3-2で破り、第2試合では松島輝空が男子シングルス1位の王楚欽（ワン・チューチン）から金星（3-2）を挙げて日本が王手をかけた。

しかし、第3試合では篠塚大登が同2位の林詩棟（リン・シードン）を相手に善戦しながらも落とす（2-3）と、第4試合も張本が王に2-3で敗れてタイに。勝負がかかった第5試合は松島が梁を相手に一時ゲームカウント2-1とリードするも残る2ゲームを大差で落として敗戦。マッチカウント3-2で中国に大逆転負けを喫した。

中国の勝利が決まった瞬間に日本チームのベンチの様子が映し出されたが、張本ら4選手全員は前を向いたまま3秒余り微動だにしなかった。この映像が中国のSNS・微博（ウェイボー）で話題となり、「日本チーム全員固まる」がトレンド入りした。 卓球



中国のネットユーザーからは「はははは、（日本チームの様子を）スクショした」「これは面白い」「笑える。日本チームは勝利を祝う準備をしていたのにな」「『固まる』がめちゃめちゃしっくりくる」「張本、笑ってない？」「張本だけ微笑」「中国に勝つのは、想像だけにしておきたまえ」「サッカーではブラジルに0-2から逆転したのに」「中国が勝って良かった。ドキドキした」といったコメントが寄せられている。（翻訳・編集/北田）