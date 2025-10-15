Image: Greg Joswiak / X

シルバーでもスペースブラックでもない色だと思うんだ。

早くて今週中に発表されるかもとウワサされていた新型MacBook Proですが、まもなくその全貌が明らかになりそうです。搭載チップのアップデートはもちろん、ひょっとしたら新色追加も大いにあり得るんじゃないかと。

Mmmmm＝M5？最新チップを搭載した新型MacBook Proがまもなくお披露目か

Mmmmm… something powerful is coming. pic.twitter.com/hHDYwuisJC - Greg Joswiak (@gregjoz) October 14, 2025

Apple（アップル）のグレッグ・ジョズウィアック氏が公開した1本のティザー動画。COMING SOON（まもなく）に続いて新型MacBook Proとみられるラップトップが確認できます。

MacRumorsはMacBook ProがVの字に開かれている＝Vはローマ数字で5を表すのに加えて、ジョズウィアック氏の「Mmmmm...」に関してはMが5個並んでいることからM5（M5チップ）のことだと指摘しています。

ただ、個人的に気になったのがCOMING SOONの文字とVの形をしたMacBook Pro、そして最後に映るAppleロゴが水色だということ。今年3月に登場したM4 MacBook Airは新色としてスカイブルーが追加されましたが、もしかしたらそれに近い本体カラーがProモデルでも出るんじゃないかと。

現行モデルのMacBook Proはスペースブラックとシルバーの2色展開ですが、もしもブルー系が追加されるとしたらちょっと暗めのダークブルーやディープブルーなんてのもあり得るのではないでしょうか。

これまでにない見た目の新しいMacBook Pro、ちょっと見てみたい気もします。

Source: X via MacRumors