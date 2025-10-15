14時の日経平均は713円高の4万7560円、ＳＢＧが215.15円押し上げ 14時の日経平均は713円高の4万7560円、ＳＢＧが215.15円押し上げ

15日14時現在の日経平均株価は前日比713.61円（1.52％）高の4万7560.93円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1427、値下がりは167、変わらずは17と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を215.15円押し上げている。次いでファストリ <9983>が83.23円、アドテスト <6857>が52.53円、ＴＤＫ <6762>が42.17円、東エレク <8035>が19.70円と続く。



マイナス寄与度は22.42円の押し下げでリクルート <6098>がトップ。以下、エムスリー <2413>が4.32円、ＫＤＤＩ <9433>が3.43円、良品計画 <7453>が3.17円、アサヒ <2502>が3.13円と続いている。



業種別では33業種中30業種が上昇し、下落はサービス、ゴム製品、海運の3業種にとどまっている。値上がり率1位は非鉄金属で、以下、機械、証券・商品、電気機器、銀行、金属製品と続いている。



※14時0分0秒時点



株探ニュース

