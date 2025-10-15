OSAKA FUNtast!c SPORTS MATCHの参加選手が決定！ SV5クラブが参戦

『OSAKA FUNtast!c SPORTS MATCH』に出場する5チームの参加選手が決定したことが、イベント公式Xにて発表された。

『OSAKA FUNtast!c SPORTS PROJECT』は「スポーツ×大阪、ココロオドル新体験！」をテーマに10月17日（金）から19日（日）の3日間行われるイベントで、大阪のおおきにアリーナ舞洲にて実施される『OSAKA FUNtast!c SPORTS MATCH』と、グランフロント大阪やうめきた広場などを中心に実施される『OSAKA FUNtast!c SPORTS FES』の2つの催しを開催するものとなっている。

『OSAKA FUNtast!c SPORTS MATCH』では、大阪を活動拠点とするSV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）に所属する大阪ブルテオンやサントリーサンバーズ大阪、日本製鉄堺ブレイザーズら3チームと、ヴォレアス北海道と広島サンダーズの計5チームのスペシャルマッチを開催することが決定している。

最終日となる10月19日（日）の試合終了後にはお笑い芸人の霜降り明星・せいやさんと選手によるスペシャルトークイベントを行うことが発表されているが、開幕を目の前に迎えた今、出場する5チームの参加選手が発表。リーグ開幕直前ということもあり、各チームの主力が名を連ねている。

出場選手一覧は以下の通り。

■OSAKA FUNtast!c SPORTS MATCH 出場選手一覧



▼日本製鉄堺ブレイザーズ

マシュー・アンダーソン

山根大幸

安井恒介

髙野直哉

堀江友裕

森愛樹

高梨健太

秋間直人

ツァイ・ペイチャン

渡邉晃瑠

大宅真樹

ウルリック・ボ・ダール

江藤巧

上村琉乃介

中西健裕

竹元裕太郎

柿崎晃

トマソ・リナルディ

水野ダニエル快（練習生）



▼サントリーサンバーズ大阪

小野寺太志

佐藤謙次

下川諒

デ・アルマス・アライン

関田誠大

小川智大

藤中颯志

髙橋藍

ドミトリー・ムセルスキー

鬼木錬

喜入祥充

樫村大仁

イゴール・クリュカ

甲斐孝太郎

髙橋塁

鍬田憲伸

柏田樹



▼大阪ブルテオン

清水邦広

中村駿介

金田晃太朗

富田将馬

アントワーヌ・ブリザール

仲本賢優

山内晶大

西田有志

山本智大

甲斐優斗

池城浩太朗

西山大翔

西川馨太郎

ブライアン・バグナス

エバデダン・ラリー

ミゲル・ロペス



▼広島サンダーズ



柳北悠李

樋口裕希

西村信

三輪大将

井上慎一朗

クーパー・ロビンソン

新井雄大

武智洸史

髙梨海輝

高木啓士郎

坂下純也

西本圭吾

西知恕

金子聖輝

山本将平

フェリペ・モレイラ ロケ

阿部大樹

永露元稀

ダニエル・マルティネス・カンポス



▼ヴォレアス北海道

中道優斗

井上仁

山岸隼

日車恭輔

池田幸太

マート・タンメアル

外崎航平

荒尾怜音

張育陞

出口大聖

古賀健太

浜田翔太

染野輝

三好佳介

ティモ・タンメマー