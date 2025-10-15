OSAKA FUNtast!c SPORTS MATCHの参加選手が決定！ SV5クラブが参戦
『OSAKA FUNtast!c SPORTS MATCH』に出場する5チームの参加選手が決定したことが、イベント公式Xにて発表された。
『OSAKA FUNtast!c SPORTS PROJECT』は「スポーツ×大阪、ココロオドル新体験！」をテーマに10月17日（金）から19日（日）の3日間行われるイベントで、大阪のおおきにアリーナ舞洲にて実施される『OSAKA FUNtast!c SPORTS MATCH』と、グランフロント大阪やうめきた広場などを中心に実施される『OSAKA FUNtast!c SPORTS FES』の2つの催しを開催するものとなっている。
『OSAKA FUNtast!c SPORTS MATCH』では、大阪を活動拠点とするSV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）に所属する大阪ブルテオンやサントリーサンバーズ大阪、日本製鉄堺ブレイザーズら3チームと、ヴォレアス北海道と広島サンダーズの計5チームのスペシャルマッチを開催することが決定している。
最終日となる10月19日（日）の試合終了後にはお笑い芸人の霜降り明星・せいやさんと選手によるスペシャルトークイベントを行うことが発表されているが、開幕を目の前に迎えた今、出場する5チームの参加選手が発表。リーグ開幕直前ということもあり、各チームの主力が名を連ねている。
出場選手一覧は以下の通り。
■OSAKA FUNtast!c SPORTS MATCH 出場選手一覧
▼日本製鉄堺ブレイザーズ
マシュー・アンダーソン
山根大幸
安井恒介
髙野直哉
堀江友裕
森愛樹
高梨健太
秋間直人
ツァイ・ペイチャン
渡邉晃瑠
大宅真樹
ウルリック・ボ・ダール
江藤巧
上村琉乃介
中西健裕
竹元裕太郎
柿崎晃
トマソ・リナルディ
水野ダニエル快（練習生）
▼サントリーサンバーズ大阪
小野寺太志
佐藤謙次
下川諒
デ・アルマス・アライン
関田誠大
小川智大
藤中颯志
髙橋藍
ドミトリー・ムセルスキー
鬼木錬
喜入祥充
樫村大仁
イゴール・クリュカ
甲斐孝太郎
髙橋塁
鍬田憲伸
柏田樹
▼大阪ブルテオン
清水邦広
中村駿介
金田晃太朗
富田将馬
アントワーヌ・ブリザール
仲本賢優
山内晶大
西田有志
山本智大
甲斐優斗
池城浩太朗
西山大翔
西川馨太郎
ブライアン・バグナス
エバデダン・ラリー
ミゲル・ロペス
▼広島サンダーズ
柳北悠李
樋口裕希
西村信
三輪大将
井上慎一朗
クーパー・ロビンソン
新井雄大
武智洸史
髙梨海輝
高木啓士郎
坂下純也
西本圭吾
西知恕
金子聖輝
山本将平
フェリペ・モレイラ ロケ
阿部大樹
永露元稀
ダニエル・マルティネス・カンポス
▼ヴォレアス北海道
中道優斗
井上仁
山岸隼
日車恭輔
池田幸太
マート・タンメアル
外崎航平
荒尾怜音
張育陞
出口大聖
古賀健太
浜田翔太
染野輝
三好佳介
ティモ・タンメマー