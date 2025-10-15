◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第2戦 ドジャース5―1ブルワーズ（2025年10月14日 ミルウォーキー）

ドジャースの山本由伸投手（27）が14日（日本時間15日）、敵地でのブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第2戦に先発。9回を1人で投げ抜き、3安打1失点7奪三振、111球のメジャー初完投でチームを連勝に導いた。試合後、クレイトン・カーショー投手（37）も投球内容を大絶賛した。

山本は初回、先頭打者のチョウリオに第1球、低めの直球を狙われ先頭打者アーチを浴びたが、きっちり立て直し、5回以降は相手打線に安打を許さず1失点で完投した。

試合後、通算223勝を挙げ、今季限りでの現役引退を表明しているカーショーも「純粋に“いいピッチング”だったよ。支配的だったし、今夜は本当にボールが走っていた」と称賛。

さらに、息子のチャーリー君のお手本になるのでは？とメディアから質問が飛ぶと「もちろんだよ。ヨシ（山本）のフォームは教科書みたいにシンプルで、美しい。見てて本当にきれいなんだ。だからチャーリーにも“ヨシを見ろ”って言うよ」と自身は左腕であることから息子には右腕の山本を真似するよう指導すると笑い「いや、もし（山本が）左利きなら、彼を見ろと言っていただろうね（笑）」と山本が左腕であっても、自身よりも山本を見習うべきと大絶賛していた。

前日の第1戦ではスネルが8回1安打無失点。先発がポストシーズンで2試合続けて好投したことに「簡単なことじゃないけど、ある程度わかってたことでもある。驚きって感じじゃない。みんな健康になってからずっとこんなピッチングをしてきたしね。特に驚きはないけど、それでも本当にすごいと思う」と実力から驚きはしないものの素晴らしいことと賛辞の言葉を贈った。

そして「ヤマ（山本）もスネルも複数の球種をストライクゾーンのどこにでも投げ分けられる。それがとにかく厄介なんだ。スプリット、カーブ、シンカー、カッター、フォーシーム、全部をカバーするなんて無理だよ。スネルも同じ。チェンジアップ、スライダー、カーブ、フォーシームを自在に操って、狙ったところに投げ込んでくる。球自体がすごいし、しかも試合を通してそれを維持できる。コマンドが落ちない。ミスがない。だからああいう結果になるんだ」と両投手ともいろんな球種をコントロールできるからこそ好投していると分析した。