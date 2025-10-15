中島健人、WEST.重岡大毅と“万博デート”満喫動画公開「変装なしなのやばい」「素で楽しんでて尊い」の声
【モデルプレス＝2025/10/15】歌手・俳優の中島健人が12日、自身のYouTubeチャンネルを更新した。WEST.の重岡大毅と大阪・関西万博を満喫した“デート動画”を公開した。
【写真】中島健人＆重岡大毅、変装無しで万博デート
「けんしげ万博デート」と題された動画で中島は「普通にプライベートで万博に来ました」とにっこり。そして「友達が来ました」と重岡が登場した。重岡は「今日朝（中島が電話）かけてきたんですよ」と言い「普通に俺東京おったら『お前万博行くけど、来る？みたいな』」と中島からの急な誘いに応じたことを明かした。
2人は人混みの中で遠目からミャクミャク像と記念撮影後、変装なしでイタリアパビリオン、アメリカパビリオンに訪れ、万博を満喫していた。
ファンからは「嘘でしょ？」「変装なしなのやばい」「素で楽しんでて尊い」「普通にデートしててびっくり（笑）」「2人ともイケメンすぎる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆中島健人、重岡大毅と“万博デート”満喫
◆中島健人の投稿に反響
