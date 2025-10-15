リーグ優勝決定シリーズ第2戦

米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手は14日（日本時間15日）、敵地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第2戦に先発登板。9回1失点で完投し、チームを5-1の勝利に導いた。ポストシーズン（PS）の完投勝利は、球団21年ぶりの快挙。試合直後、MLB公式は粋な画像で完投を祝福した。

日本語4文字が躍った。

MLB公式Xは試合終了のタイミングで1枚の画像を公開。山本の背番号が写った後ろ姿と、投球フォームを空中から捉えた合成画像だった。さらにその上には漢字で「山本由伸」と記されていた。

日本語で完投勝利を祝うMLBの粋な計らいに日本ファンも喝采。様々なコメントが寄せられた。

「試合終了直後にもかかわらず、このMLBのコンテンツのクオリティが高すぎる」

「日本語で書いてくれてるのいいなあ」

「MLBがまた日本語で書いてくれるのが嬉しい」

「このフォントで漢字とか日本語書いてるのがかっこいいんだよな…」

山本は初回に先頭打者弾を浴びるもその後は圧巻だった。抜群の制球力とスプリットを軸に凡打の山。9回111球で被安打3、7奪三振1失点で完投勝利を飾った。ドジャースは敵地で2連勝。16日（同17日）から舞台をロサンゼルスに移して戦う。



