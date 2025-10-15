リーグ優勝決定シリーズ第2戦

米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手は14日（日本時間15日）、敵地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第2戦に先発登板。9回1失点で完投し、チームを5-1の勝利に導いた。ポストシーズン（PS）の完投勝利は、球団21年ぶりの快挙。試合後、デーブ・ロバーツ監督は絶大な信頼を明かした。

山本は初回に先頭打者弾を浴びるも、その後は圧巻のピッチングだった。抜群の制球力とスプリットを軸に凡打の山。9回111球で被安打はわずか3。7奪三振1失点でチーム21年ぶりとなるPS完投勝利を飾った。

米専門メディア「ドジャース・ネーション」のYouTubeチャンネルは、試合後の監督会見を公開。昨季ポストシーズンでの投球との違いを問われたロバーツ監督は「確かな自信が感じられた。昨年、彼はメジャーに来たばかりだったので、ポストシーズンでもあまり自由にさせていなかった。それに昨年は頼りになる優秀なブルペン陣がいたからね」と目を細めた。

続けて「でも今年、彼は私から本当の自信を得ている。（相手が）3巡目の打順で90球になった時点でも、彼が一番の選択肢だと自分でも自信を持っているし、そのことが私にも自信を与えてくれている」と絶賛。エース山本へ信頼を寄せていた。

ドジャースは敵地で2連勝。16日（同17日）から舞台をロサンゼルスに移して戦う。



（THE ANSWER編集部）