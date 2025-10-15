迷ったら【AMERICAN HOLIC】が正解かも！ 大人が即こなれる「最旬コーデ」

どんな秋服を買えばいいか迷ってしまう……という人は【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】スタッフさんの「最旬コーデ」をマネしてみて。簡単にこなれ感のある着こなしを楽しめるかも。ロゴスウェットを使ったきれいめカジュアルコーデや、チェック柄シャツを使ったレイヤードコーデなどが登場。色や小物の合わせ方もぜひ参考にして。

配色もポイント！ 最旬きれいめカジュアルコーデ

大胆にデザインされたカレッジロゴが特徴。ゆるっとシルエットでこなれ感のあるスタイルを楽しめるスウェットプルオーバー。スタッフさんは、トレンドカラーでもあり落ち着いた印象を与えるブラウンをチョイス。きちんと見えするセンタープレス & 洗練されたグレイッシュベージュパンツを合わせれば、大人に似合う最旬秋コーデに。

シャギーニットを主役に秋のお手本コーデ

ふわふわのシャギーニット素材が上品な華やかさを演出。あたたかみも感じられて、秋ムードも一気にアップしそうです。一点投入するだけで着映える主役級トップスは、シンプルなボトムスを合わせるだけで、即おしゃれな雰囲気をまとえそう。バッグとパンプスはブラウンで統一すれば、全体がスッキリまとまりそうです。

チューブトップレイヤードがおしゃれ見えのカギ！

秋コーデの定番ながら、今シーズンはトレンドアイテムとしても注目されているチェック柄シャツ。1枚でもサマになるチェック柄シャツに、ニットチューブトップをレイヤードすれば、おしゃれ度がさらに高まりそう。ミリタリーな雰囲気も上品さも備わったサテンカーゴパンツを合わせて、こなれ感アップも狙って。

デニムはこう着る！ 最旬テイストミックスコーデ

世界的ブームが長く続くデニムアイテム。ワークテイストを取り入れたオーバーシルエットが特徴のデニムジャケットは、バサッと羽織るだけで今っぽく垢抜けそう。カジュアルなデニムアイテムを、あえてナロースカートでレディに振るのがスタッフさんのコーデ術。足元はクラシカルなローファーを合わせて、最旬テイストミックスコーデに仕上げて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kanana110様のWEAR投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i