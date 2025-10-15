郷ひろみ、TUBEらが出演「The Covers Fes」湘南藤沢で開催決定
「The Covers Fes」出演者
NHKの音楽番組「The Covers」が届ける、“カバーズ・フェス”第12弾となる今年は、 11月20日に多くのミュージシャンと名曲を生み続ける「神奈川」での開催が決定。開催地は、神奈川県は湘南藤沢。クレイジーケンバンド、郷ひろみ、Tani Yuuki、TUBE、hitomiらが出演する。放送は、2026年の幕開けを飾るスペシャル回として、１月に２週にわたり放送予定。
豪華ゲストが、海風そよぐ湘南から送る“ニューイヤーウインターフェス”として、新たな時代・新たな年に向けて、ここでしか見られない名曲ライブパフォーマンスを贈る。
MCは、リリー・フランキーと上白石萌歌。ゲストには、神奈川県全域から湘南・藤沢にゆかりの深いアーティストや、今年から来年にかけて注目を集めるメモリアルなアーティストがラインナップ。神奈川が生んだ名曲や、この季節にぴったりのナンバーをたっぷりとお届け
ラインナップは、神奈川県出身＆デビュー40周年の TUBE。ヨコハマで結成したクレイジーケンバンド。神奈川県で育ち、デビュー30周年のhitomi。神奈川県茅ヶ崎市出身・ティーンを中心にデジタルネイティブ世代から爆発的な人気を誇るシンガーソングライター・Tani Yuuki。そして、今年70歳のメモリアル・イヤーを迎え、進化を続ける“永遠のアイドル” 郷ひろみ。さらに映画やドラマなど俳優として大きく活躍すると共に、歌手活動も注目を集める MC/上白石萌歌も、名曲カバーをお届け。
カバーズフェスは、藤沢市の市制施行 85 周年、および半世紀を超えて芸術文化を発信してきた「藤沢市民会館」のセレブレーション事業として届ける。