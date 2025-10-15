

岡山南警察署

散歩中の女性に「虫がついている」「服の中に入った」などと声を掛け、うそを口実にわいせつな行為をしたとして、岡山市のアルバイトの男（31）が再逮捕されました。

不同意わいせつの疑いで再逮捕されたのは、岡山市南区浜野のアルバイトの男（31）です。

警察によりますと、男は9月24日午前11時50分ごろ、岡山市の路上を歩いていた10代の女性に対して、「虫がついている、はらってもいいですか」「服の中に入ったみたいです、前を向いて」などと言い、女性の体を触るなどのわいせつな行為をした疑いが持たれています。

男は同じ日の午後9時半ごろに、今回の被害場所近くの店舗の敷地内で「服の襟にクモがついていますけど大丈夫ですか？」などと言い、別の20代の女性に対し服の中に手を入れ胸を触るなどしたとして、9月25日に逮捕されました。

このニュースを見た10代の女性の親族が「同様の被害にあった」などと警察に相談。警察が捜査を行い、15日に再逮捕しました。

男は前回の逮捕時に「間違いない」と話していましたが、現在は黙秘しているということです。

警察は余罪がある可能性も視野に捜査を続けています。