お笑いコンビ「ナイツ」の土屋伸之（47）が15日放送のニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜金曜後1・00）で、共演する「メイプル超合金」安藤なつ（44）から勧められた調味料の魅力について語った。

安藤を交え、自宅でたこ焼きパーティーをした時のことを振り返った土屋は「一緒に買い出しに行って、“これおいしいですよ”って買った姜葱醤（ジャンツォンジャン）が凄いいい」と報告。「その後ももう、うちの冷蔵庫に結構大きい瓶で買ったけど、もう半分以上なくなって結構使ってて」と明かした。

そして「姜葱醤ともう1個、葱とレモンのやつ、塩葱醤（エンツォンジャン）、この2つが凄い」と絶賛。「昨日なんかアジの刺身に、かみさんが“おろし生姜がないから”って、醤油に姜葱醤を入れて食べたらめちゃくちゃおいしかった」といい、「刺身にも合うんだ」と発見したという。

続けて「ホント何でもいけるよね、餃子とか焼売とかに付けるのもいいし、お刺身にも合うんだって」と、ドハマリした様子に、相方・塙宣之は「スーパーに売ってます？」と質問。安藤は「業務スーパーに売ってますね」といい、「凄い広がりますね。刺身は使ったことがない」と告白。「いろんな料理にやりたいですね、全然足りてないから、料理の数が」と無限の可能性に期待していた。