◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第２戦 ブルワーズ１―５ドジャース（１４日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

ナ・リーグ優勝決定シリーズ第２戦は１４日（日本時間１５日）、ドジャースが逆転勝ちして２連勝となった。先発した山本由伸投手（２７）は初回先頭弾を浴びたが、その後は無失点で抑えて９回１１１球で３安打１失点で完投勝利。メジャー移籍後２年目、５５試合目の登板（レギュラーシーズン＆ポストシーズン）で初完投となり、日本人メジャーリーガーではポストシーズン初完投となった。

女房役のスミスは、この日の山本の投球を「投球を実行し、打者に先行し、非常に弱いコンタクトを打たせて、ツーストライクで三振を奪った。本当に効率的だったし、本当に特別だった」と絶賛。初回初球被弾で出ばなをくじかれたことについては「あれは試合開始に顔面を殴られたようなものだったが、その後２７個のアウトを奪ったのは見事だった。今夜の彼の投球は本当に支配的だった」とうなずいた。

前日にはスネルが８回１安打無失点と好投しており、先発投手が連日の快投。米情報サイト「ジ・アスレチック」のＦ・アルダヤ記者のＸ（旧ツイッター）によれば、ＰＳで２試合連続で８回以上投げたドジャース投手のペアは、１９８８年のリーグ優勝決定シリーズの第１、２戦に登板したハーシュハイザーとベルチャー以来、３７年ぶりだという。頼もしい投手陣に、スミスも「難しい仕事だ。だが、ここ２試合は本当に印象的だった。おそらく自分が見た中で最も素晴らしい連続した２試合の投球だった。彼らが俺たちの味方（うちのチーム）にいるのは大きいよ」と目を細めた。