『COUNTDOWN JAPAN 25/26』第1弾アーティスト発表 初の5日間開催 SKY-HI、Creepy Nuts、サカナクション、佐野元春ら出演
年末恒例の大型フェス『COUNTDOWN JAPAN 25/26』（以下、CDJ）の第1弾出演アーティストが発表された。今回発表されたのは計98組で、各アーティストの出演日は公式サイトおよびアプリ「Jフェス」で確認できる。
【ライブ写真】クールなパフォーマンスで魅了したME:I
CDJは、ロッキング・オン・ジャパンが2003年から主催してきた日本最大級の年越しフェス。今年は開催日数を1日拡大し、12月27日から31日までの5日間にわたって開催。会場は例年通り、千葉・幕張メッセの国際展示場1〜11ホールおよびイベントホールとなる。
さらに今年は、2019年以来6年ぶりにMOON STAGEが復活。COSMO STAGEと対になるような形で設置され、2ステージが交互にライブを展開する。
CDJ事務局は、「もっと多くのアーティストに出演してほしい」「もっと幅広い音楽と出会える場所にしたい」という想いから、今回のステージ拡充と開催日数拡大に踏み切ったと説明。物価や人件費の高騰に伴い、チケット代は1日券ベースで昨年より1000円の値上げとなるが、「チケット代以上の価値を感じていただけるフェスを全力で作り上げます」としている。1日券は1万5000円（12月31日は1万6000円）、2日セット券から5日セット券も用意される。チケット第1次抽選先行受付は、21日午後4時まで「Jフェス」限定で受付中。
第1弾出演としてSKY-HI、Vaundy、Creepy Nuts、櫻坂46、CANDY TUNE、CUTIE STREET、LE SSERAFIM、サカナクション、新しい学校のリーダーズ、スキマスイッチ、佐野元春 & THE COYOTE BAND、マキシマム ザ ホルモンなど幅広いアーティストが発表されている。
