BTS・JINのパネルやフォトブースが登場 「IGIN」ポップアップの連動企画発表
7人組グループ・BTSのメンバーJINがアンバサダーを務める酒類ブランド「IGIN（アイギン）」の渋谷ポップアップが15日より開催。それに合わせて、運営店舗において連動企画もスタートする。
【画像】オリジナルコースターでIGINブランドの世界観を体験
韓国で数量限定発売され注目を集めた「IGIN APPLE GIN - PINK Edition」や、日本限定ラベル「IGIN APPLE GIN JAPAN Edition」が対象店舗に登場。さらにコンビニエンスストアで販売されSNSでも話題になった缶タイプ「APPLE TONIC」も提供する。
「IGIN APPLE GIN」を使った店舗限定のオリジナルメニューとオリジナルコースターを展開。加えて、JINのパネルやフォトブースを設置し、ブランドの世界観を楽しめる空間を用意。さらに、対象メニューを注文するとオリジナル購入特典が数量限定でプレゼントされる。
【店舗連動企画概要】
■実施期間：10月15日（水）〜11月11日（火）
■対象店舗：
・渋谷舌呑（渋谷）
・ギンザ舌呑（銀座）
・韓国ポチャ イヨサンソウル（中目黒）
・韓国カフェ イヨサンソウル（ペリエ千葉）
【画像】オリジナルコースターでIGINブランドの世界観を体験
韓国で数量限定発売され注目を集めた「IGIN APPLE GIN - PINK Edition」や、日本限定ラベル「IGIN APPLE GIN JAPAN Edition」が対象店舗に登場。さらにコンビニエンスストアで販売されSNSでも話題になった缶タイプ「APPLE TONIC」も提供する。
【店舗連動企画概要】
■実施期間：10月15日（水）〜11月11日（火）
■対象店舗：
・渋谷舌呑（渋谷）
・ギンザ舌呑（銀座）
・韓国ポチャ イヨサンソウル（中目黒）
・韓国カフェ イヨサンソウル（ペリエ千葉）