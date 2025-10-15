◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第2戦 ドジャース5―1ブルワーズ（2025年10月14日 ミルウォーキー）

ドジャースの山本由伸投手（27）が14日（日本時間15日）、敵地でのブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第2戦に先発。9回を1人で投げ抜き111球3安打1失点7奪三振でメジャー初完投を果たし、チームを連勝に導き、対戦成績を2勝0敗とした。前日の第1戦はブレーク・スネル投手（32）が8回1安打無失点と好投しており、ポストシーズンの同一シリーズで先発が2試合続けて8回以上を投げたのは2010年ジャイアンツ以来15年ぶりとなった。

試合後の一問一答は以下の通り。

――相手がボール球を振った確率が平均より高い40％だった。自分の思ったところに投げられた？

「今日はいろいろなボールを使っていけた。立ち上がりに投げてみて（相手が）積極的にきているのは凄く感じていた。そこで有効なボールをいいところに投げていけた。そういったところがつながったかなと思います」

――投げ終わった瞬間はどう思った？

「試合を最後まで終わらせられたので、そこの達成感というかそういう気持ちがありました」

――初回に先頭弾を打たれてどうやって切り替えたか。また、9回を託された時の気持ちは？

「初回はまだ1人目だったので、ソロホームランでしたし、そんなにメンタルにくることなく切り替えて投げることができました。9回上がると決めた時は感覚は凄く良かったので自信を持って投げようと思いました」

――ゲームセットの瞬間にマウンドにいるのは久しぶり。

「こっちに来て初めてだったので凄い達成感を感じました。チームの勝ちに貢献できたので、それが一番うれしかったです」

――前日スネルも好投して、先発陣全体としていい状態。どう受け止めている？

「みんないいピッチングをしているので、リズムに乗ったり。昨日もスネルが凄くいいピッチングをしていたので、自分もいけるぞという気持ちになりました。結果以上にいい効果を感じます」

――去年はいろいろと調整することがあったと思うが、今はピッチングが楽しいという感覚？

「うまくいった時は楽しく感じますし、打たれたら悔しいです」

――5回に監督がマウンドに行きかけた場面は混乱があったということだが。

「初球がスプリットのサインだった。振ってくると思わなかったので、ちょっとスピードを落としたスプリットを投げたかったんですけど、結果うまくいかず。違和感を感じて体調を心配されて。そういった感じで問題はなかったです」