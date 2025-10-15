プロ麻雀リーグ「Mリーグ」のチーム「KONAMI麻雀格闘倶楽部」に所属していたプロ雀士、前原雄大さんが12日に死去した。68歳だった。日本プロ麻雀連盟、所属していた倶楽部などが15日、公式X（旧ツイッター）を更新し、発表した。

連盟は「訃報」と題して、「日本プロ麻雀連盟 常任理事 前原雄大 儀 去る10月12日 68歳にて逝去致しました」と報告。「ここに生前のプロ麻雀業界における多大なる貢献を深謝すると共に謹んでご通知申し上げます」と続け、「尚 通夜及び告別式は近親者だけで執り行われます」と伝えた。

また、倶楽部のXにも「【前原 雄大プロ ご逝去のご報告】」と題した文面がアップされ、「前原 雄大プロ（九段）が、去る2025年10月12日にご逝去されました」と伝えた。

その上で「KONAMI麻雀格闘倶楽部には、2018−19シーズンから2020−21シーズンまで所属され、チームのために多大なるご尽力を賜りました。心よりご冥福をお祈り申し上げます」とつづり、いたんだ。

前原さんは、81年9月にプロ雀士として日本プロ麻雀連盟に加入。95年に同団体の最高位「鳳凰位」を初獲得し、以後、4回獲得していた。

18年にKONAMI麻雀格闘倶楽部から指名を受けてMリーガーとして活躍。21年、格闘倶楽部からの卒業を発表していた。

近年は体調不良を抱えながら対局していたが、今年9月、A1リーグの出場を辞退するとして、日本プロ麻雀連盟会長の森山茂和名義で発表されていた。

天に指を突き上げる勝利ポーズなどでも知られた。